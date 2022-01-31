В Иркутской области в 17 поселениях впервые появились модульные фельдшерские пункты

ИРКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Модульные фельдшерско-акушерские пункты по программе модернизации первичного звена здравоохранения появились в 2021 году в 17 поселениях Иркутской области, в которых раньше ФАПов не было. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

"В рамках региональной программы [модернизации первичного звена здравоохранения] в 2021 году было запланировано приобретение 39 модульных конструкций - 37 ФАПов, две врачебные амбулатории. <…> Поставлено в 2021 году 36 модульных конструкций, три модульные конструкции для размещения ФАПов планируется поставить в январе-феврале 2022 года. <…> Приобретены и смонитированы ФАПы в населенных пунктах, где ранее не было", - сказал Шелехов, уточнив, что фельдшерско-акушерскими пунктами в 2021 году оснастили 17 таких поселений. Кроме того, новые ФАПы появились в пяти отдаленных населенных пунктах.

До 1 марта 2022 года планируется получить лицензии на оказание медицинской помощи, после чего ФАПы начнут принимать пациентов.

В 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения планиурется приобрети и смонтировать 26 модульных ФАПов и девять врачебных амбулаторий, в том числе в четырех отделенных поселениях.

Капитальный ремонт и стройки

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Иркутской области отремонтировали 10 учреждений, еще в трех капремонт начали, он должен завершиться в 2022 году. Кроме того, в текущем году должен начаться капитальный ремонт в 28 учреждениях, в том числе в семи отдаленных поселениях.

Завершится начатое в 2021 году строительство больницы в селе Шелехово Тайшетского района, начнется строительство и реконструкция двух больниц, двух поликлиник и врачебной амбулатории.

В 2021 году приобрели порядка 600 единиц медицинского оборудования на сумму более 1 млрд рублей. В панах на 2022 год - закупить 52 единицы оборудования.

Шелехов сообщил, что в 2021 году общее финансирование программы составило чуть более 2 млрд рублей, из которых 1,9 млрд поступили из федерального бюджета. В этом году финансирование будет примерно на том же уровне. Всего на программу первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы в Иркутской области заложили 11,1 млрд рублей. В частности, планируется построить 105 объектов, в 87 провести капитальный ремонт.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.