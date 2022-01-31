В Липецкой области с 1 февраля из-за COVID-19 приостанавливают диспансеризацию населения

"Диспансеризация населения с 1 февраля будет приостановлена в медицинских организациях Липецкой области. Соответствующий приказ подписан начальником регионального управления здравоохранения Юрием Шуршуковым. При этом предварительные и периодические профосмотры будут проводиться в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации региона, такие меры приняли с целью освободить медицинский персонал для работы с ковидными больными. "В настоящее время для региона это актуально, так как в связи с резким ростом числа зарегистрированных случаев COVID-19 количество вызовов врачей на дом увеличилось в несколько раз", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 11 раз - с 90 до 990. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявили более 91,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 82,2 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в учреждения общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. В больницах региона для пациентов с коронавирусом создали 1,4 тыс. коек, из них около половины свободны, разработали план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.