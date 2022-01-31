В Саратовской области число заболевших коронавирусом выросло в два раза за неделю

ТАСС, 31 января. Количество случаев коронавируса, зарегистрированных за сутки в Саратовской области, выросло до 989, что почти в два раза выше показателя за 24 января. Это следует из данных министерства информации и печати области в Telegram-канале.

"На 31 января в Саратовской области зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 144 184 человека. Выздоровело с начала эпидемии 129 830 человек, за сутки - 121. На стационарном лечении находятся 1 310 человек, на амбулаторном - 7 864", - говорится в сообщении.

24 января в регионе зафиксировали 517 случаев за сутки, что в 1,9 раза меньше сегодняшнего значения.

В Саратовской области 22 января выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Власти заявляли, что готовы увеличить количество коек на еще 4,7 тыс. Еще 1 тыс. коек планируется создать в качестве резерва. При этом областной Минздрав поддерживает долю свободного коечного фонда на уровне 30% и не сворачивает койки.