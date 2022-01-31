Калининградский аэропорт Храброво приступил к отправке рейсов, задержанных из-за шторма

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Аэропорт Храброво в Калининграде после улучшения погоды приступил к приему и отправке авиарейсов, задержанных 30 января из-за сильного бокового ветра - до 23 м/с. Рейсы за 31 января выполняются по расписанию, сообщили ТАСС в дирекции авиаузла.

"Погода улучшилась. Рейсы за вчерашний день выполняются. Часть ночью выполнены, часть сейчас утром. Задерживается рейс вылет на Берлин до 10:55 (11:55 мск), соответственно прилет из Берлина позже. Готовятся к отправке сейчас шесть рейсов за 30 января. С 08:00 (09:00 мск) выполняются рейсы по сегодняшнему расписанию", - сказал собеседник агентства.

30 января Калининградской область оказалась под влиянием мощного циклона. Объявили предупреждение об усилении ветра до 28 м/с. В открытой части юго-востока Южной Балтики объявили предупреждение об усилении ветра до 30 м/с и шторме с высотой волн до пяти-шести метров.

В Калининграде ветром повалило больше 50 деревьев, в том числе на тротуары и проезжую часть дорог. Зафиксировали восемь случаев падения деревьев и обломанных веток на автомобили, сообщений о пострадавших не поступало. Отмечены повреждения контактных линий на маршрутах движения троллейбусов и падение дерева на остановку, повреждения крыш зданий. Поступили пять сообщений о подтоплении участков дорог и подвальных помещений в домах в нескольких районах города. При этом уровень воды в реке Преголя в Калининграде не приближался к опасным значениям.

Штормовое предупреждение в области отменили вечером 30 января. Городские службы ликвидируют последствия удара стихии.