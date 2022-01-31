Отпевание Леонида Куравлева состоится 1 февраля в закрытом формате

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Отпевание народного артиста РСФСР Леонида Куравлева пройдет в закрытом формате в Центральной клинической больнице (ЦКБ) во вторник, его похоронят в этот же день на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Союзе кинематографистов РФ.

"Слава и популярность его была заслуженной".

"Слава и популярность его была заслуженной". Коллеги и общественные деятели о Куравлеве

"Отпевание состоится в ЦКБ на Тимошенко во вторник, похороны - на Троекуровском кладбище", - сказали в союзе. По желанию родственников траурные церемонии пройдут в закрытом формате.

Куравлев умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ в воскресенье.

За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.