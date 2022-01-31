За неделю в Воронежской области почти на 30% выросла госпитализация пациентов с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 31 января. /ТАСС/. Госпитализация пациентов с коронавирусом выросла на 28,8% за неделю в Воронежской области, в ковидных госпиталях число пациентов увеличилось с 1 430 до 1 842 человек. За неделю медики на 15,8% увеличили число койко-мест для заболевших COVID-19, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы департамента здравоохранения Воронежской области.

"По койкам [на 31 января] открыто 2 439, из них занято 1 842. По детским койкам - открыто 350, занято 289", - сообщила она.

По данным на 24 января, в Воронежской области создали 2 099 коек для пациентов с коронавирусом, занято 1 430, а для детей открыли 210 коек, из них занято 170. За неделю число коек для детей выросло на 66%, их занятость увеличилась на 70%.

В Воронежской области ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 12 раз - со 175 до 2 093. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявили 211 751 случай заражения коронавирусом, выздоровели 193 166 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендовали самоизоляцию. Запретили ночную работу заведений общепита, введели ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%, спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательную вакцинацию ввели для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и некоторых других сфер деятельности. Вакцинировались 1 338 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана.