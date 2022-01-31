В Мурманске для детей с коронавирусом развернули три отделения в стационарах

МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Три ковидных отделения на базе медицинских учреждений Мурманска развернули для детей, проходящих стационарное лечение от коронавируса. Об этом в понедельник сообщила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова на оперативном совещании в правительстве региона.

"На увеличение госпитализации детского населения мы отвечаем развертыванием максимального количества коек в детской инфекционной больнице Мурманска, также мы предусмотрели возможность лечения детей, создав для этого все необходимые условия, на базе Мурманского областного центра специализированных видов помощи, в тяжелых случаях - на базе Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина", - сказала Анискова, добавив, что среди взрослого населения наблюдается несущественный рост потребности в стационарной помощи.

Замруководителя Минздрава Заполярья также сообщила, что общий свободный коечный фонд для больных коронавирусом сохраняется на сегодняшний день на уровне более 20%, что является достаточным. "Темп регистрации случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю вырос на 171%, при этом удельный вес штама "омикрон" растет", - сказала она.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании отметил, что сейчас среди заболевших коронавирусом в регионе подтверждается омикрон-штамм почти в 60% случаев. "Омикрон" в семь раз заразней "дельты". Большое количество детишек, которые болеют. Их количество [с распространением омикрон-штамма] увеличилось в пять раз", - сказал он.

За последнюю декаду января количество ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом в Мурманской области выросло в четыре раза, последние дни фиксируется более 500 случаев. Первый случай заражения омикрон-штаммом, который был "привозным", в Мурманской области зарегистрировали в конце декабря. С начала пандемии в Заполярье количество заболевших коронавирусом превысило 97 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.