Опрос: более 40% россиян не обращают внимание на состояние своих родинок

"Совсем не обращают внимание на состояние родинок 44% опрошенных россиян (40% в 2019 году), чаще мужчины (59%) и молодые люди 18-24 лет (60%). Иногда обращают внимание на цвет и размер родинок 39% опрошенных", - сообщили специалисты. По их данным, систематически наблюдают за особенностями формы, размера и цвета родинок 16% опрошенных.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 40% участников всероссийского опроса не обращают внимание на состояние своих родинок, при этом большинство россиян слышали о меланоме, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Причиной для незамедлительного обращения к врачу более половины россиян назвали кровоточивость родинки (58%), каждый второй - ее рост (50%). Изменение цвета и формы родинки насторожит 40% россиян, 34% - ее шелушение. Увеличение размера родинки более 6 мм и наличие нечетких краев послужит поводом обратиться к специалисту для 28% респондентов. Почти половина россиян (48%) полагают, что в случае беспокойства по поводу родинки или родимого пятна нужно обратиться к дерматологу. О том, что нужен визит к онкологу, сказали 23%, 16% пошли бы в такой ситуации к терапевту, 5% - к хирургу.

"Слышали слово "меланома" более половины россиян (65%), из них 43% могут объяснить, что это такое", - говорят исследователи. Впервые услышали о меланоме в ходе опроса 35% граждан, менее всего осведомлены молодые люди в возрасте 18-24 года (64%) и жители сел (47%). Наиболее информированы жители Москвы и Санкт-Петербурга: большинству жителей двух столиц знаком этот термин (83%), более половины могут дать определение (59%). Россияне, давшие определение меланоме, чаще верно понимают, что это рак кожи (13%), онкологическое заболевание, злокачественная опухоль (11%), болезнь, заболевание кожи (5%).

Слышавшие о меланоме чаще всего причину ее возникновения связывают с длительным пребыванием на солнце (58%), травмами родинок и посещением солярия (по 48%), получением солнечных ожогов и наличием родимых пятен (по 40%). Треть респондентов полагает, что вероятность ее возникновения повышается при ослабленном иммунитете (36%) и наличии случаев меланомы у близких родственников (33%).

Большинство россиян признались, что никогда не проходили онкоскрининг, в том числе в рамках диспансеризации (85%). От одного до трех раз эту процедуру проходили 11% россиян. При этом хотели бы пройти онкоскрининг 48% россиян, не хотели бы - 46%. Респонденты, которые не хотят пройти бесплатное обследование родинок на меланому, объясняют это отсутствием необходимости: родинки не беспокоят (30%), практически или совсем нет родинок (22%), нет опасных признаков (9%).

Об опросе

Опрос был проведен в декабре прошлого года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.