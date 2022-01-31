В Рязани открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

ТАСС, 31 января. Четыре пункта бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус начали работать в Рязани с 31 января. Пройти обследование в течение 7-10 минут в них можно будет без предварительной записи, в понедельник сообщили журналистам в оперативной группе региона.

"Оперативная рабочая группа информирует о том, что с 31 января по поручению губернатора [Рязанской области] Николая Любимова в Рязани начинают свою работу четыре пункта для прохождения горожанами экспресс-тестирования на COVID-19", - сообщили в опергруппе.

Планируется, что прием жителей в пунктах экспресс-тестирования будет вестись вплоть до тех пор,https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/. Пункты организуют на площадках возле торговых центров, культурного центра и ЗАГСа.

"Обслуживание граждан будет обеспечено медицинским персоналом поликлиник, работающих в соответствующих районах города. На прием каждого пришедшего на тестирование будет уходить в среднем 7-10 минут. Экспресс-тестирование организуется для горожан на бесплатной основе и без предварительной записи. Для его прохождения необходимо предоставить паспорт и СНИЛС", - уточнили в опергруппе.

Обследование будет проводиться в дневное время ежедневно, включая выходные и праздники. Центры тестирования организованы силами специалистов Центра бережливого производства и министерства здравоохранения Рязанской области при поддержке МЧС и администрации Рязани.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 66 760 случаев заболевания. Вылечились 58 405 человек, умерли 2 859. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,4%.