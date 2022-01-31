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Пандемия COVID-19

В Еврейской автономной области на 20% увеличили число мест для пациентов с коронавирусом

В регионе занято 108 ковидных коек

ТАСС, 31 января. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Еврейской автономной области увеличили на 20% - с 292 до 352 мест. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник департамента здравоохранения правительства ЕАО Андрей Лебедев.

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"Коечный фонд для больных с COVID-2019 составляет 352 койки, из которых в настоящее время занято 108 (30,6%). До этого дня коечный фонд составлял 292 места", - сказал Лебедев.

С начала пандемии коронавирус в регионе выявили у 12 238 человек. За последние сутки выявили 25 случаев заражения, два из которых - первые в регионе вызваны штаммом "омикрон". Выздоровели 11 260 граждан, умерли 670 пациентов. Исполнение плана вакцинации составляет 95%, приступили к вакцинации 64 907 человек, закончили вакцинацию 60 516 жителей области.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19
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