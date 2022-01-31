Глава Марий Эл выделил дополнительно 10 млн рублей для закупки экспресс-тестов на COVID-19

ТАСС, 31 января. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выделил дополнительно 10 млн рублей на приобретение тестов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в понедельник.

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"Глава Марий Эл выделил 10 млн рублей на приобретение экспресс-тестов для быстрого выявления коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства направят на проведение мероприятий по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции, в частности на приобретение ИХА-тестов для проведения экспресс-тестирования.

Глава Марий Эл, которого цитирует пресс-служба, отметил, что своевременная диагностика позволит оперативнее выявить заболевших, снизить риски и темпы распространения коронавируса.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлили в Республике Марий Эл до 5 февраля 2022 года. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявили 32 202 случая заражения коронавирусом, 28 373 пациента выздоровели, 974 умерли.