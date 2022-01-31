Хабаровский край заготовил за год более 43 тонн семян для восстановления лесов

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Предприятия в Хабаровском крае заготовили более 43 тонн семян для восстановления лесов после рубок и природных пожаров, регион стал лидеров в этой сфере на Дальнем Востоке. Об этом сообщил глава края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в понедельник.

"Хабаровский край стал лидером по запасам семян лесных растений на Дальнем Востоке. В регионе заготовлено более 43 тонн посевного материала по регпроекту "Сохранение лесов", входящему в нацпроект "Экология", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что в 2021 году в крае вовремя и в полном объеме провели лесовосстановительные работы на площади 64,6 тыс. га. В 54 теплицах вырастили 18,5 млн саженцев. "В Стратегии развития региона на ближайшие пять лет, в проекте "Зеленое будущее края", стоит задача к 2030 году выращивать до 27 млн штук саженцев ежегодно. Без заготовки семян это сделать будет невозможно, поэтому и показатели производства посевного материала каждый год будут увеличиваться", - добавил Дегтярев.

В 2021 году по всему Дальнему Востоку заготовили 48 тонн семян лесных растений, уточняется на сайте правительства Хабаровского края.

"Заготовка семян - очень трудоемкий процесс, где многое делается вручную. При воспроизводстве лесов крайне важно качество посевного материала. Поэтому заготовку ведут по технологии. Сначала надо собрать подходящую по зрелости шишку, затем ее обработать и достать семя. Обычно используют шишку кедра, лиственницы, ели и пихты. Выход семян составляет около 1% от общей массы собранных шишек", - цитируют в сообщении и.о. министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько.

Хранят семена в специальных холодильниках. Поддоны герметично упаковывают. Семена еще раз проверяются перед закладкой на хранение. Часто их подвергают стратификации, то есть помещают емкости с семенами в условия постоянной температуры. Это ускоряет прорастание в будущем.