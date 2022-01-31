В "Аптекарском огороде" пройдет выставка тюльпанов "Репетиция весны"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выставка "Репетиция весны" пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве с 23 февраля по 13 марта. Мероприятие состоится в восьмой раз, сообщили ТАСС в пресс-службе сада.

"23 февраля до 13 марта 2022 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет VIII выставка "Репетиция весны" - крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других весенних растений и самое популярное ежегодное событие", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что можно будет увидеть порядка 10 тыс. тюльпанов, а также нарциссы, крокусы, гиацинты, мускари, лилии, персики, ландыши, сирень, сакуру, подснежники и многое другое. Растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны.

"Заставить растение зацвести в любое запланированное время помогает хитрая методика под названием "выгонка". Для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются. "Выгонка" требует от садовода знаний и сноровки", - рассказал собеседник агентства.

Впервые в истории "Репетиция весны" будет проходить не только в Выставочной, но и в Субтропической оранжерее с горным туманным лесом.