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МЧС опровергло мероприятия по эвакуации жителей ХМАО в пункты временного размещения

Жителям рекомендовали использовать только официальную информацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 января. /ТАСС/. Информация о мероприятиях по эвакуации населения в пункты временного размещения в Ханты-Мансийске является ложной. Такие мероприятия не планировались, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Ранее в Ханты-Мансийске появились объявления, в которых сообщалось, что якобы утром 6 февраля пройдут учения по отработке эвакуации жителей в пункты временного размещения. В результате жители стали активно обсуждать эти сведения в социальных сетях.

"Сегодня в Ханты-Мансийске на подъездах жилых домов появились объявления с ложной информацией о мероприятиях по эвакуации населения в пункты временного размещения, проводимой МЧС России. Данная информация не соответствует действительности, подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводить не планировало и не планирует", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также порекомендовали жителям использовать только официальную информацию и соблюдать спокойствие.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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