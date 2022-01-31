Центр осмотра пациентов с подозрением на коронавирус открылся в ледовом дворце в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 31 января. /ТАСС/. Центр первичной диагностики на коронавирус заработал в Воронеже во дворце спорта "Юбилейный", который является домашней ледовой ареной хоккейного клуба "Буран". В центре можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"Сегодня начал работать второй центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19 на базе дворца спорта "Юбилейный". В центре специалисты будут проводить осмотр, экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, при необходимости выдавать лекарственные препараты и оформлять больничный лист", - говорится в сообщении.

В центре первичной диагностики работают восемь врачей городской поликлиники №1, они ежедневно с 08:00 до 20:00 мск принимают всех, кто по какой-либо причине не смог обратиться в территориальную поликлинику, данные о принятых пациентах будет передаваться в медучреждения по месту жительства для дальнейшего наблюдения и лечения.

Это второй центр первичной диагностики коронавируса в Воронеже, ранее сообщалось об открытии с 28 января такого центра в городском дворце культуры, который временно приостановил работу творческих объединений, кружков, секций и студий.

В Воронежской области ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 12 раз - со 175 до 2 093. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявили 211 751 случай заражения коронавирусом, выздоровели 193 166 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендовали самоизоляцию. Запретили ночную работу заведений общепита, ввели ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%, спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация действует для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и некоторых других сфер деятельности. Вакцинировались 1 338 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана.