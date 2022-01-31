Более 30 млн туристов посетили Турцию в 2021 году

АНКАРА, 31 января. /ТАСС/. Более 30 млн иностранных туристов посетили Турцию в 2021 году, 4,69 млн из них приехали из России. Такие данные привели в понедельник ТАСС в Министерстве культуры и туризма Турции по итогам ушедшего года.

"В 2021 году Турцию посетил 30 млн 38 тыс. 961 иностранный турист, что на 88,08% больше по сравнению с 2020 годом. В период с января по декабрь больше всего приехало туристов из России - 4 млн 694 тыс. 422 человека. На втором и третьем местах по этому показателю следуют Германия (3,085 млн) и Украина (2,060 млн)", - отметили в турецком ведомстве.

В Минкульте добавили, что в 2021 году доходы Турции от туризма составили $24 млрд 482 млн 332 тыс. "Этот показатель вырос на 103,02% по сравнению с 2020 годом", - подчеркнули в министерстве.

Газета "Созджу" отмечает, что туристический сезон в Турции в прошлом году был спасен именно благодаря туристам из России ввиду значительного прироста турпотока. В 2020 году республику посетили всего лишь чуть более 2 млн россиян.