План по вакцинации от COVID-19 среди взрослого населения Липецкой области выполнили на 97%

ТАСС, 31 января. Более 731,8 тыс. жителей Липецкой области сделали прививку против коронавируса, в том числе дважды вакцинировались свыше 709,3 тыс. человек. Это составляет 97,1% от плана по вакцинации взрослого населения, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы администрации региона.

"Привито однократно 731 829 человек. Двукратно привито 709 308 человек", - сообщила она.

По данным представительницы пресс-службы администрации региона, около 230 тыс. жителей Липецкой области прошли ревакцинацию. Всего в регионе планируют привить 80% взрослого населения Липецкой области, или 730 008 человек.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 11 раз - с 90 до 990. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявили более 91,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 82,2 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в учреждения общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. В больницах региона для пациентов с коронавирусом разврнули 1,4 тыс. коек, из них около половины свободны, разработали план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.