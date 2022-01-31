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Вузы готовы проработать вопрос о бесплатных ПЦР-тестах для несовершеннолетних студентов

Молодая гвардия Единой России" ранее направила обращения в Минобрнауки, а также губернаторам некоторых регионов с просьбой обеспечить доступ в вузы и средние специальные учебные заведения несовершеннолетних студентов, которые не сделали прививку от коронавируса и не имеют соответствующего сертификата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские вузы готовы проработать вопрос о бесплатных ПЦР-тестах для несовершеннолетних студентов для посещения учебных заведений, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минобрнауки.

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"Вопрос по организации бесплатных ПЦР-тестов находится не в компетенции Минобрнауки России. При этом в случае конкретных обращений от несовершеннолетних студентов вузы готовы проработать этот вопрос в тесном взаимодействии с региональными органами здравоохранения и Роспотребнадзора. Минобрнауки России не располагает информацией о подобных обращениях в администрации вузов", - говорится в сообщении.

19 января сообщалось, что "Молодая гвардия Единой России" направила обращения в Минобрнауки, а также губернаторам ряда регионов с просьбой обеспечить доступ в вузы и средние специальные учебные заведения несовершеннолетних студентов, которые не сделали прививку от коронавируса и не имеют соответствующего сертификата. В обращении предлагалось обеспечить таких студентов бесплатными ПЦР-тестами для возможного посещения средних специальных и высших учебных заведений.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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