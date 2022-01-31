Более 10 тыс. случаев рака кожи фиксируется в России ежегодно

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. случаев заболевания раком кожи фиксируется в РФ ежегодно, как правило они все сопровождаются симптомами. Об этом в понедельник сообщил руководитель отделения биотерапии НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава РФ Лев Демидов.

"Сегодня меланома стала частой болезнью. Она была редкой. Вот у нас по статистике в РФ ежегодно мы имеем уже больше 10 тыс. случаев новых. Это на самом деле уже много. Все эти случаи это, как правило, те самые симптомные пациенты", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Демидова, если включить в статистику заболевших бессимптомно, то эта цифра будет примерно на 20% больше. Он отметил, что задача врачей - стремиться к тому, чтобы пациентов с бессимптомным течением заболевания было больше.

"Это важно, потому что таких пациентов легко вылечить. Небольшая операция, совершенно небольшая и вопрос можно закрыть. Во всех остальных случаях это не идет по гладкому сценарию. Пациента приходится наблюдать, нередко ему предлагается так называемая адъюватная терапия", - добавил Демидов.