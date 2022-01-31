Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области за неделю выросло на 44%

ПСКОВ, 31 января. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Псковской области за неделю увеличилось на 44%, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников.

"Подтвержденные случаи - 75 680, плюс 257 [за сутки]. Рост заболеваемости [за неделю] составил 44%", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Он также отметил, что на прошлой неделе прививку от коронавируса сделали почти 6 тыс. жителей Псковской области. "Выполнено 70% плана вакцинации", - пояснил глава региона. По его данным, первым компонентом вакцины привились более 282 тыс. человек, полностью прошли вакцинацию почти 274,5 тыс. жителей.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 75 680, выздоровели 70 590 пациентов, 1 427 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.