Туристический портал Москвы выпустил статью о работе своих инфоцентров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Материал о том, как устроена работа туристическо-информационных центров (ТИЦ), выпустил портал discovermoscow.com в рамках цикла "За кулисами". Пользователи могут узнать, как устроена работа туристических, культурных, транспортных и других объектов Москвы, сообщила пресс-служба Мостуризма

"Первый материал в новом цикле туристического портала discovermoscow "За кулисами" посвящен туристическо-информационным центрам (ТИЦ). Они созданы специально для того, чтобы путешественник мог получить здесь помощь и консультацию, взять карты и буклеты с достопримечательностями, узнать маршруты проезда или уточнить информацию о часах работы и ценах на билеты, например, в музей или галерею. На данный момент в столице функционируют четыре туристско-информационных центра Discover Moscow: в "Зарядье", в аэропортах Домодедово и Внуково и на Белорусском вокзале. Флагманский центр находится в "Зарядье", в павильоне "Купол", - говорится в сообщении.

Сотрудники ТИЦ - обычно опытные экскурсоводы, которые проконсультируют туристов на русском и английском языках. Они помогут составить индивидуальный маршрут по Москве, приобрести билеты для посещения культурных площадок и городских достопримечательностей. Также специалисты познакомят путешественников с цифровым туристическим сервисом Russpass. С его помощью можно составить экскурсионный маршрут не только по Москве, но и по другим регионам России.

"В туристских центрах установлены сенсорные панели, они позволяют в несколько кликов узнать расположение и график работы интересующих площадок. Еще на экран можно вывести интерактивную карту с авторскими маршрутами, достопримечательностями, культурными, досуговыми и гастрономическими пространствами. Путешественники также могут взять бумажные карты Москвы, которые представлены сразу в двух форматах - крупном (А3) и складном карманном. Кроме того, туристам предложат познавательные брошюры-путеводители - "Москва: что посмотреть", "По Москве с детьми", "Москва: события и культура", - отметили в пресс-службе.

Также в Москве есть 18 инфопоинтов - информационных стоек, которые размещены в самых популярных местах и локациях города (музеях, выставках, парках). Центр города патрулируют сотрудники специального полка туристической полиции: они не только охраняют порядок, но и всегда готовы помочь туристам (в том числе на нескольких языках).

Туристический портал города Москвы discovermoscow.com предоставляет полезные материалы для комфортного путешествия в столицу. Информация представлена на трех языках: русском, английском и китайском.