Дистанционное обучение вводится в школах Горно-Алтайска до 6 февраля

ТАСС, 31 января. Режим дистанционного обучения вводится в школах Горно-Алтайска в Республике Алтай с 31 января по 6 февраля. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

Как уточнила ТАСС министр образования и науки республики Ольга Саврасова, сейчас в Горно-Алтайске около половины учащихся занимаются дистанционно из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. В регионе из-за коронавируса карантин полностью ввели в четырех школах и в одном детском саду, из-за заболеваемости ОРВИ полностью закрыли девять школ, однако решения о переводе всех школьников в республике на дистанционный формат обучения пока не планируется.

"Общеобразовательным организациям, расположенным на территории Горно-Алтайска, перейти с 31 января по 6 февраля 2022 года на режим реализации образовательных программ общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - процитировал Максимов соответствующее распоряжение.

Он добавил, что организациям и предпринимателям, занимающимся дополнительным образованием детей, также рекомендовали перейти на дистанционный режим. Кроме этого, из-за того, что заболеваемость в республике за неделю выросла в 2,8 раза коечный фонд для пациентов с COVID-19 был увеличен на 320 мест (ранее объем коечного фонда составлял 160 коек). Также на этой неделе в республике планируется открытие моногоспиталя на базе Чемальской районной больницы, что позволит увеличить число коек еще на 40 мест.

Максимов уточнил, что празднование нового года по лунному календарю - Чага Байрам - в регионе будет проходить без массовых мероприятий. "[Планируются] только утренние обрядовые мероприятия в местах, где они проводятся традиционно", - пояснил он.

О ситуации в COVID-19 в регионе

Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Республике Алтай 21 января. Заразились двое детей и двое взрослых в Горно-Алтайске и Майминском районе. Взрослые, у которых выявили заболевание, по предварительным данным, посещали Москву и соседний Алтайский край. По последним данным в регионе подтверждены 14 случаев.

С 26 июня действует обязательная вакцинация работников сферы обслуживания, государственных и муниципальных служащих, военнослужащих, работников сферы образования, правоохранительных органов и других. С 7 октября список категорий населения, подлежащих обязательной вакцинации, расширен: сферы производства (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь), организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий". Также в этот список попали сотрудники кинотеатров и организаторы выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе праздничных агентств и учреждений, участвующих в проведении торжеств и свадеб.