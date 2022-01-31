СМИ рассказали о состоянии девочки, сброшенной матерью в вольер к медведю в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 31 января. /ТАСС/. Состояние трехлетней девочки, которую мать в зоопарке Ташкента сбросила в вольер к медведю, опасности не вызывает. Об этом в понедельник сообщил информационный телеканал "Узбекистан-24".

Отмечается, что ребенок получил травмы при падении с высоты, но от хищника не пострадал. В настоящее время девочка находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, состояние ее здоровья не вызывает опасений.

Из показаний матери правоохранительным органам стало известно, что женщина в последнее время находилась в глубокой депрессии из-за того, что отец ребенка оставил семью и уехал в Россию. Отмечается, что, 31-летняя женщина проживает с двумя малолетними детьми в доме отца, она работает в одном из вузов столицы Узбекистана.

По данным телеканала, в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах).

28 января около 12:00 (10:00 мск) молодая женщина на глазах у окружающих сбросила маленькую девочку в вольер к медведю, ребенок упал к хищнику с высоты почти пять метров. Как сообщила администрация зоопарка, кавказский бурый медведь по кличке Зузу "медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел". Специалисты быстро среагировали и стали заманивать хищника во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел.

Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой. По данным пресс-службы зоопарка, при первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьезных травм у девочки обнаружено не было. В пресс-службе зоопарка объяснили поведение медведя "правильным обращением сотрудников отдела с хищником в неволе, их добрым и бережным отношением к животному".