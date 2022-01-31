В Волгоградской области число госпитализированных с коронавирусом выросло в 2,5 раза

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Число госпитализированных с коронавирусом жителей Волгоградской области за последние две недели увеличилось в 2,5 раза. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора по итогам оперативного совещания, которое провел руководитель региона Андрей Бочаров.

"Глава региона подчеркнул, что ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области более чем в четыре раза превысила показатели двухнедельной давности: в настоящее время более чем у 1 тыс. человек в сутки выявляется коронавирусная инфекция. В 2,5 раза увеличилось и число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в инфекционных госпиталях Волгоградской области с более тяжелыми формами проходят лечение порядка 2,5 тыс. человек, в том числе в палатах интенсивной терапии и реанимациях - более 300 человек (8-10%)", - говорится в сообщении.

При этом, по словам губернатора, среди госпитализированных за прошедшую неделю взрослых пациентов подавляющее большинство - люди, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции. Рост доли детей и подростков в общем числе госпитализированных составляет до 12%. "А еще сравнительно недавно в больницах находилось не более 1-2% заболевших коронавирусом детей и подростков. Сегодня в общем числе госпитализированных детей более 65% менее пяти лет, и более половины из них - дети в возрасте до одного года. Отмечается рост заболевших и среди беременных женщин", - цитирует Бочарова пресс-служба.

Нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено системы здравоохранения Волгоградской области возросла более чем в пять раз. Объемы ежедневного тестирования на коронавирус в регионе увеличили практически вдвое - до 14 тыс., прививку уже получили порядка 1,5 млн жителей - 92,4% от норматива, установленного Минздравом России для Волгоградской области. На прошедшей неделе началась вакцинация подростков от 12 лет и старше, уточнили в пресс-службе.

Губернатор поручил продолжить поэтапное наращивание объемов инфекционного коечного фонда. Учитывая повышенную опасность штамма "омикрон" для детей и подростков, власти предусмотрят возможность развертывания дополнительных инфекционных коек в детских лечебных учреждениях региона. Работа областного кол-центра "122" и других центров медицинского сопровождения перейдет в круглосуточный режим. С 1 февраля в регионе начнутся региональные надбавки к зарплате медработникам, занятым в борьбе с коронавирусной инфекцией в первичном звене и службе "скорой помощи".

По данным регионального штаба на утро 31 января, в Волгоградской области с начала пандемии зарегистрировали 140 330 случаев заболеваний коронавирусом (плюс 942 за последние сутки), выздоровели 124 803 человека (плюс 164 пациента). С начала пандемии умерли 5 982 человека.