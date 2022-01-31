В Якутске школьникам продлили удаленку по 15 февраля

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Якутска продлили дистанционное обучение всех школьников города до 15 февраля. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба мэрии Якутска.

"Школьникам Якутска продлили удаленку по 15 февраля. Распоряжение касается учащихся всех классов", - говорится в сообщении. Решение приняли 31 января на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска.

С 18 января все классы, кроме девятых и 11-ых, отправили на дистанционку из-за ситуации с коронавирусом. Вечером 21 января мэрия сообщила, что все ученики с первого по 11-ый классы в Якутске будут обучаться в дистанционном формате.

По данным оперштаба Якутии, первым компонентом вакцины привились 572 986 человек, что составляет 79,9% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 125 036 человек.