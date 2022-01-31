В Гидрометцентре заявили, что россиян ожидает теплый февраль

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Февраль ожидается теплым на всей территории России, исключение составит лишь Чукотка. Особенно теплым месяц прогнозируется в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии и на Урале, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны температура будет выше нормы и около нормы, но на положительном фоне. Исключение составить только Чукотка. Наиболее заметные положительные аномалии ожидаются в Приволжском федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии, на Урале", - сообщил он в понедельник.

Вильфанд подчеркнул, что это не означает, что весь месяц будет теплым, периоды похолодания непременно будут. "Прогноз теплого февраля не означает монотонности погоды", - отметил он.

Метеоролог рассказал, что ряд регионов России ожидает аномальное количество осадков в феврале.

"Западная часть европейской части России, Тверская, Брянская области - тут прогнозируется осадков больше нормы. На юге Западной Сибири, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области и юге Дальнего Востока, юг Хабаровского края, Амурская область, Приморский край - тут избыток тоже прогнозируется. В Якутии и северной половине Хабаровского края ожидается дефицит осадков", - сообщил Вильфанд.