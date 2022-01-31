В Петербурге заболеваемость коронавирусом среди детей выросла на 210% c предыдущей недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Количество детей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выросло в Петербурге на 210,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

"Что касается детей от нуля до 17 лет, на четвертой календарной неделе по сравнению с третьей у нас заболеваемость увеличилась на 210,5%, если на третьей неделе у нас заболело чуть более 8 тыс. детей, то на четвертой неделе - это более 25 тыс. детей. Доля детей в структуре больных COVID-19 на четвертой неделе увеличилась на 29% против 19% на третьей неделе. Также мы отмечаем увеличение во всех клинических формах", - рассказала она.

По данным Катаевой, в целом эпидемическая ситуация в Петербурге остается крайне тяжелой, на 31 января число заболевших превысило 1 млн человек, из них 88% - взрослое население и 12% - дети. "На четвертой календарной неделе интенсивность роста заболеваемости продолжилась, и если сравнивать с предыдущей, третьей неделей, то отмечено увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 111,5%. Если на первой неделе у нас заболели около 41 тыс. населения, то на четвертой неделе - это более 87 тыс. заболевших", - сообщила она.