В Липецкой области в 10 раз выросло число школьников на карантине из-за ОРВИ

ТАСС, 31 января. Около 20 тыс. школьников в Липецкой области находятся на карантине и дистанционном обучении из-за ОРВИ, в том числе гриппа и коронавируса. Это почти в 10 раз больше показателей начала прошлой недели, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы управления образования региона.

"Закрыты на карантин по COVID-19: лицей №5 в Ельце, детский сад поселка Соколье в Елецком районе, на карантин по гриппу и ОРВИ - школа села Колыбельское Чаплыгинского района, гимназия №19, лицей №44 и гимназия №12 в Липецке, детский сад деревни Алексеевка Задонского района. Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 101 школе 733 класса (17 078 человек), по COVID-19 - в 12 школах 30 классов (568 человек)", - сообщила она.

Собеседница агентства отметила, что для учащихся организовали дистанционное обучение. Также частично закрыли на карантин семь групп в пяти детсадах (132 человека).

По данным пресс-службы на 24 января, в Липецкой области на карантине по ОРВИ находятся 2 тыс. детей, в том числе ученики одной школы и частично 70 классов в 24 школах. Всего в регионе около 300 школ, в которых обучаются порядка 124 тыс. детей.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 11 раз - с 90 до 990. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявили более 91,5 тыс. случаев заражения, выздоровели более 82,2 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. В больницах региона для пациентов с ковидом развернули 1,4 тыс. коек, из них около половины свободны, разработали план поэтапного развертывания в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек в короткие сроки.