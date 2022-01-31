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Пандемия COVID-19

Около 1,6 млн россиян с ковидом или подозрением на него находятся под наблюдением медиков

Большая часть заболевших находится на амбулаторном лечении, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 1,6 млн граждан с коронавирусом или подозрением на него находятся под наблюдением медработников в России, большая часть из них находится на амбулаторном лечении. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"У нас сейчас на курации уже находится 1 млн 600 тыс. наших граждан и 1 млн 469 тыс. из них находится под курацией в амбулаторном звене", - сказал он заседании "Единой России" с регионами о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Фисенко отметил, что из-за коронавируса нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения максимальная.

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