В России выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 124 070, до 11 861 077, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 090, что на 8% ниже показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 51 регионе, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 9 883 случая. В 32 регионах число госпитализаций увеличилось.

Число вылечившихся

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 130 против 28 944 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 248 281 случай выздоровления, сообщили в федеральном оперштабе.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,4% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 281 447.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 621, до 331 349. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее было зарегистрировано 617 летальных исходов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,79%, следует из данных штаба.