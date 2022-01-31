В Москве выявили 23 417 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 23 417 против 24 030 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 357 351 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 75 против 77 днем ранее, до 38 962. Количество случаев выздоровления в Москве увеличилось на 5 805, до 1 962 382.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 15 802 против 17 833 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 024 833 случая заражения. Количество выздоровевших в Санкт-Петербурге увеличилось на 1 614, до 856 385, число умерших - на 60, до 29 901.

В Подмосковье выявили 11 470 случаев заражения коронавирусом за сутки против 11 434 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 760 914 случаев заражения. Количество выздоровевших в Московской области увеличилось на 1 558, до 626 312, число умерших - на 33, до 13 325.