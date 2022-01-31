В Госдуме обсуждают запрет на УДО и посещение педофилами детских учреждений

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума продолжит работу над усилением защиты детей от педофилов, среди обсуждаемых мер - исключение возможности условно-досрочного освобождения и введение запрета на посещение этими лицами детских учреждений. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в понедельник на сайте нижней палаты парламента.

Он напомнил, что в январе Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. "Нам крайне важно защитить детей от насилия. Поэтому решено продолжить работу над совершенствованием законодательства в этой сфере", - написал он.

По словам Володина, высказываются разные предложения, в том числе "ввести пожизненный административный надзор за педофилами, исключить возможность их условно-досрочного освобождения, установить в законодательстве прямой запрет на посещение этими лицами детских учреждений".

Также обсуждается новый подход к отбыванию ими пожизненного наказания - на тяжелых работах, уточнение перечня отягчающих обстоятельств. "К примеру, ужесточить наказание, если насильник жил вместе с ребенком, был его воспитателем или учителем", - пояснил спикер.

Госдума 18 января приняла закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Документом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".