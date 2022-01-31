Программа по развитию сельских территорий охватит в 2022 году шесть районов Якутии

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" охватит в 2022 году шесть районов Якутии, на ее мероприятия направят свыше 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба регионального Минсельхоза.

"В 2022 году на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выделено более 1,3 млрд рублей", - сообщили в министерстве. Отмечается, что мероприятия по госпрограмме охватят Верхневилюйский, Намский, Сунтарский, Усть-Алданский, Хангаласский и Чурапчинский районы.

В различных селах пройдут работы по строительству детских садов и школ, культурно-спортивных комплексов, уличного освещения, закупят санитарный транспорт.

Кроме этого, на соцвыплаты на строительство (приобретение) жилья людям, проживающим на сельских территориях, направят из федерального бюджета 4,5 млн рублей. Для строительства жилья, которые предоставляют жителям по договору найма жилого помещения, предусмотрено 22,3 млн рублей.

"По мероприятию обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку идет строительство комплексной компактной застройки зон ИЖС на 50 домов в квартале "Мымах" села Партизан Намского улуса (района)", - сказали в министерстве.