В Чувашии из-за распространения коронавируса приостановили медосмотры и диспансеризацию

ТАСС, 31 января. Главный государственный врач по Чувашии Надежда Луговская постановила ввести запрет с 31 января на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для взрослого населения и детей в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в республике. Об этом говорится в тексте постановления , опубликованного в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Ввести запрет с 31 января 2022 года до особого распоряжения <…> на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения <…>; на проведение медицинских осмотров детей, регламентированных приказами Минздрава России", - отмечается в документе.

Кроме того, согласно постановлению в республике приостанавливается оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях. Исключения составят случаи, при которых отсрочка оказания помощи может привести к ухудшению состояния здоровья, а также представлять угрозу для жизни и здоровья.

Не будет приостанавливаться оказание помощи в медицинских организациях негосударственной формы собственности, учреждениях стоматологического профиля. Сохранится также проведение предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров.

Показатель заражения коронавирусом на прошлой неделе в Чувашии вырос по сравнению с предыдущей в 2,5 раза. Основная доля пациентов приходится на Чебоксары - 50% от общего числа заразившихся. Уровень распространения в столице Чувашии выше среднереспубликанских значений на 24%.