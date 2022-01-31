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В России за неделю на 14% снизилось число пожаров

Всего за неделю ликвидировано 3,6 тыс. пожаров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает снижение количество пожаров в стране за неделю на 14%, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Отмечено сокращение количества пожаров в стране на 14%: всего за неделю ликвидировано 3,6 тыс. пожаров. Более 200 из них потушены при участии добровольных пожарных команд - к ликвидации привлекались свыше 500 человек и 260 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Также в настоящее время после непогоды на Кубани остаются подтопленными пять жилых домов и 93 приусадебных участка. Там ведется откачка воды, расчистка дорог и ремонт крыш. По-прежнему ограничено движение на Военно-Грузинской дороге.

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