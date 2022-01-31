Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлева и Мережко

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Леонида Куравлева и сценариста и режиссера Виктора Мережко, которые умерли 30 января.

"К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлев, и Мережко [умерли]", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это очень-очень печальные новости", - повторил он. "Это действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "президент Путин направил телеграммы соболезнований родным и близким умерших".

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. За годы творчества он сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.

Народный артист РФ Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет. За годы творчества по его сценариям было создано более 70 картин, среди которых "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Уходя - уходи" (1978), "Трясина" (1978), "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986) и другие. Среди режиссерских работ Мережко - сериалы "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010) и другие. Кроме того, он автор более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.