Свердловская область на 80% укомплектована специалистами для работы с людьми с ОВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Потребность Свердловской области в специалистах для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья удовлетворена на 80%. Власти планируют и дальше увеличивать число таких специалистов, в том числе за счет ввода курсов ускоренной подготовки, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы активно используем вузы и средние специальные учебные заведения в этом направлении: переучивают тех, кто уже работает, чтобы они могли работать с детьми с ОВЗ. <…> Специалистов этих будет больше, сегодня их укомплектовано в пределах 80%", - сказал Креков, добавив, что для подготовки таких специалистов вводятся ускоренные образовательные программы.

Он отметил, что работы в этом направлении ведутся с педагогическим университетом и, в особенности, с педагогическими колледжами в регионе. По словам Крекова, в регионе есть несколько учреждений, в том числе реабилитационные центры, где студенты могут пройти стажировку в направлении работы с людьми с ОВЗ.

Летом 2020 года уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала, что в регионе есть необходимость подготовки сурдопереводчиков. Уполномоченный по правам человека в регионе добавила, что к ней также поступали просьбы вернуть сурдоперевод хотя бы на один телеканал. По данным на август 2020 года, в регионе около 60 сурдопереводчиков и более 14 тыс. слабослышащих людей.