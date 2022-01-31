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Глава оргкомитета ОИ-2024 в Париже не поедет на Игры в Пекин из-за заражения коронавирусом

Вместо Тони Эстанге в Пекин может отправиться гендиректор оргкомитета Олимпиады-2024 Этьен Тобуа

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Председатель организационного комитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге не поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник радиостанция FranceInfo.

Информация о состоянии здоровья Эстанге - трехкратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира по гребле на каноэ - не приводится. Согласно данным радиостанции, вместо него в Пекин может отправиться гендиректор оргкомитета ОИ-2024 Этьен Тобуа.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.

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КитайФранцияПандемия COVID-19Олимпиада-2022 в Пекине
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