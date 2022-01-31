Кировский райсуд Уфы на неделю приостановил работу из-за заболевших COVID-19 сотрудников

ПЕРМЬ, 31 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы с 1 февраля приостанавливает работу из-за большого количества заболевших сотрудников, сообщается в понедельник на странице суда в Instagram .

"В связи с большим количеством заболевших сотрудников суда новой коронавирусной инфекцией <...> Кировский районный суд Уфы Республики Башкортостан приостанавливает свою работу на период с 1 февраля по 9 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию о судебных заседаниях участникам процесса сообщат дополнительно.

В Башкирии за минувшую неделю рост числа заболеваний COVID-19 составил 40%, в инфекционных центрах занято 2,6 тыс. мест, свободно 38% коек. При этом число госпитализированных составляет не более 4,5% от общего количества заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки выявили рекордные 964 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии в республике переболело свыше 131 тыс. человек. С 31 января поликлиники Башкирии перешли на 14-часовой рабочий день.