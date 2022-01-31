Число лечащихся на дому пациентов с COVID-19 выросло в Подмосковье за неделю в два раза

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 108 тыс. жителей Московской области, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, проходят лечение на дому. За неделю этот показатель вырос в два раза, об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

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"Количество пациентов на дому, которые наблюдаются, у нас выросло практически в два раза - почти 108 тыс. человек у нас сейчас заболели именно COVID-19, это не ОРВИ", - сказала Стригункова.

Как отмечается в презентации к выступлению, по состоянию на 24 января лечение на дому проходили почти 56 тыс. человек.

Также Стригункова отметила рост госпитализации пациентов с коронавирусом. "Среднесуточная цифра составляет почти 700 человек, а последние дни она составляет 750-760 человек в день", - добавила она.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 760 914 случаев заражения, в том числе 11 470 за последние сутки, выздоровели 626 312 человек, умер 13 325. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошел 4 814 991 человек, коллективный иммунитет составляет 74,4%.