В Северной Осетии заболеваемость коронавирусом выросла почти на 70% за неделю

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 января. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом выросла в Северной Осетии почти на 70% за неделю. Об этом сообщил руководитель республиканского Роспотребнадзора Алан Тибилов на заседании оперштаба.

"Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 69,4%, среди детей - на 68%. Рост наблюдается во всех возрастных группах. Из 70 исследований в 66 выявлен омикрон, этот штамм преобладает в Северной Осетии", - сказал Тибилов.

В стационарах республики для ковидных больных лечение получают 649 человек, 56 человек находятся в реанимации. За последние сутки в больницу обратилось 86 человек, из них госпитализировали 56 человек. За неделю вакцинировались 3 152 человека. Свободный коечный фонд в регионе составляет 29%.