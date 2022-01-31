Коэффициент распространения ковида в Москве снизился до минимума с 6 января

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в понедельник снизился до 1,15 - минимума с 6 января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель также уменьшился и составил 1,54. Он по-прежнему превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся.

В Нижегородской области индикатор равен 1,42, в Санкт-Петербурге - 1,54, в Московской и Самарской областях - 1,65, в Свердловской области - 1,86. В четырех регионах коэффициент превысил 2. Это Пермский край (2,08), Ростовская и Воронежская области (2,11 и 2,23 соответственно) и Красноярский край (2,3).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.