Учреждения допобразования Томской области перевели на дистанционное обучение

ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. В Томской области с 1 февраля по 1 марта перевели на дистанционное обучение учреждения допобразования, также на удаленку будут переводить школы, где заболел 1% учащихся. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

"Региональный оперштаб обязал муниципалитеты переводить не менее чем на недельное дистанционное обучение школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19. В течение месяца, с 1 февраля до 1 марта, учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области будут работать исключительно в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

С 1 февраля в регионе вводятся и другие ограничения. С 1 февраля до 1 марта в Томской области запретили массовые мероприятия в общепите. Кроме того, до 1 марта не будут работать детские развлекательные центры, детские игровые комнаты и игровые зоны. На неопределенный срок приостановят плановую медицинскую помощь. Исключение составят случаи, когда отсрочка критична для здоровья (главным образом, это медпомощь при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях).

"Новые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с каждым днем. При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1 тыс. заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и кол-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать все, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции", - цитирует пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

При этом у правоохранительных органов есть все полномочия для контроля предписаний оперштаба, вплоть до закрытия учреждений.

На 31 января в Томской области зарегистрировали 66 943 случая заражения коронавирусной инфекцией, 62 717 человек с COVID-19 выздоровели, умерли 704 человека. С 28 января ежесуточный прирост заболевших увеличился примерно вдвое.