Прокуратура внесла мэру Омска представление из-за некачественного содержания дорог зимой

ОМСК, 31 января. /ТАСС/. Прокуратура Омской области внесла представление мэру Омска Сергею Шелесту, который вступил в должность в начале января, за некачественное содержание зимой улично-дорожной сети города, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства. В 2021 году финансирование этой статьи расхода бюджета было обеспечено только на 40% от норматива, в 2022-м выделят только 22% необходимых средств.

"В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой Омска внесено представление мэру города, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Во время проверки прокуратура установила, что в 2021 году мэрия выделила на содержание и ремонт дорог местного значения только 40% необходимых средств, в 2022 году планирует на эти цели направить только 22% от норматива. Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска не оснащено в достаточном количестве машинами и необходимым оборудованием.

"В ходе проведенного в январе 2022 года обследования на улицах города выявлены многочисленные факты зимней скользкости в виде уплотненного снега, снежного наката, наличия избыточного снежного покрова, неубранных снежных валов вблизи пешеходных переходов, остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, по краям проезжей части", - подчеркнули в прокуратуре.

ТАСС запросил комментарий мэрии города Омска.