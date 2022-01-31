В Удмуртии по федеральной программе в 2022 году начнут капремонт 15 школ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт как минимум 15 школ начнут в 2022 году в Удмуртии за счет федеральной программы, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"В федеральную программу капитального ремонта вошли 15 школ республики. Большинство из них находятся в сельской местности. Девять школ полностью отремонтируем в 2022 году. Ремонт шести школ будет переходящим и завершится в 2023 году", - приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.

Как пояснила министр образования и науки региона Светлана Болотникова, программа предусматривает комплексную модернизацию: школы оснастят современным учебным оборудованием, учебниками, повысится их антитеррористическая защищенность. Также предусмотрена профессиональная переподготовка педагогов.

Вместе с сельскими школами в федеральную программу капитального ремонта на 2022-2023 год включили одну из ижевских школ. Школе №92, здание которой построили в 1978 году, выделят порядка 24 млн рублей. "Здесь обучаются более 160 особенных детей. В 2021 году из республиканского бюджета выделили деньги на капитальный ремонт кровли и замену оконных блоков и прошли соответствующие работы", - отметили в пресс-службе.

С 2019 года в Удмуртии реализуется региональная программа по капитальному ремонту социальных объектов. В течение трех лет отремонтировали 291 школу в разных районах и городах республики. Также, начиная с 2018 года, открыли девять новых школ, в том числе в селе Алнаши, поселке Совхозном, деревне Багыр Красногорского района, селе Постол, поселке Кез.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году откроется школа на 1,2 тыс. мест по улице Берша. Кроме того, завершится строительство четырех школ - в Воткинске на 825 мест, Ягуле на 500 мест, Пычанках на 825 мест и в микрорайоне Столичный в Ижевске на 825 мест.