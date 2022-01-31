На Ставрополье дополнительно развернут 800 ковидных коек для взрослых и 100 коек для детей

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья в связи с ростом заболеваемости коронавирусом развернут в регионе дополнительно 800 коек, еще 100 коек откроют для лечения детей. Об этом в понедельник сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Поставил задачу увеличить взрослый коечный фонд. До 2 февраля Минздрав должен развернуть еще 800 коек. Если потребуется - сможем увеличить еще: необходимо следить за тем, чтобы резерв свободных мест не опускался ниже 20 процентов", - сообщил Владимиров в Instagram.

По его словам, также дополнительные койки развернут для лечения детей. "Несмотря на то, что лечение от коронавируса в стационаре несовершеннолетним пациентам требуется не так часто, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому поручил Министерству здравоохранения проработать возможности открытия отдельного COVID-госпиталя на 100 коек для лечения детей", - сообщил губернатор.

Он добавил, что на Ставрополье стартовала детская прививочная кампания. На сегодняшний день поступило более 1,5 тыс. заявок на вакцинацию "Спутником М". "Еще раз подчеркиваю: прививка строго добровольная. Для ее получения необходимо письменное согласие родителей или законного представителя", - написал Владимиров.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 143 737 (1 451 за сутки) случаев заражения, скончались 6 457 человек. В общей сложности от коронавируса вылечились 125 426 (907 за последние сутки) пациентов.