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Пандемия COVID-19

Почти пятая часть терапевтов Подмосковья находится на больничном

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, в некоторых городских округах этот показатель достигает 40-50%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 17% терапевтов и около 15% педиатров в настоящее время болеют в Подмосковье. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

"Действительно, у нас очень много болеет персонала. В среднем терапевты - это 17%, то есть почти 20% - пятая часть. Педиатры - 15%, а в некоторых городских округах достигает и до 40-50%", - сказала Стригункова.

Согласно презентации к выступлению, всего в регионе насчитывается более 2,7 тыс. терапевтов и свыше 2 тыс. педиатров. Наиболее остро ситуация с заболеваемостью специалистов обстоит во Фрязине - здесь в настоящее время болеют 47% терапевтов. Самый высокий показатель заболевших среди педиатров зафиксирован в Лыткарине - 46%.

Она рассказала, что в связи с заболеваемостью специалистов приходится проводить "рокировку персонала между выездными бригадами неотложной помощи и стационарной помощью".

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