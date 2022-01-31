Почти пятая часть терапевтов Подмосковья находится на больничном

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 17% терапевтов и около 15% педиатров в настоящее время болеют в Подмосковье. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

"Действительно, у нас очень много болеет персонала. В среднем терапевты - это 17%, то есть почти 20% - пятая часть. Педиатры - 15%, а в некоторых городских округах достигает и до 40-50%", - сказала Стригункова.

Согласно презентации к выступлению, всего в регионе насчитывается более 2,7 тыс. терапевтов и свыше 2 тыс. педиатров. Наиболее остро ситуация с заболеваемостью специалистов обстоит во Фрязине - здесь в настоящее время болеют 47% терапевтов. Самый высокий показатель заболевших среди педиатров зафиксирован в Лыткарине - 46%.

Она рассказала, что в связи с заболеваемостью специалистов приходится проводить "рокировку персонала между выездными бригадами неотложной помощи и стационарной помощью".