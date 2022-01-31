Минюст планирует создать в 2023 году службу пробации для помощи осужденным

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство юстиции предлагает создать в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) службу пробации для помощи осужденным и ввести должность замдиректора ФСИН, который будет отвечать за нее. Об этом заявил в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр юстиции Константин Чуйченко.

"Мы уже подготовили соответствующий проект закона о пробации, он в высокой степени готовности у нас. В настоящее время мы заканчиваем процедуру согласования, и я думаю, что мы уже его представим в правительство для последующего внесения в Государственную думу. Поэтому я бы хотел, чтобы вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 года уже создадим ее, может быть, не в полном объеме, но уже в значительной степени эта служба заработает", - сказал министр.

В связи с этим он также предложил "ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию, который начал бы формирование этой службы". "Просил бы вас это предложение одобрить", - сказал Чуйченко. "Хорошо", - поддержал его президент.

Чуйченко пояснил, что на сегодняшний день ежегодно из мест лишения свободы освобождается порядка 100 тыс. человек, которые зачастую не подготовлены к жизни на свободе. "В этой связи очень высок рецидив, на сегодняшний день он составляет порядка 44%, то есть, из 100 [тысяч] человек примерно 44 тыс. человек опять пойдут в места лишения свободы", - пояснил министр юстиции. В связи с этим в рамках ФСИН и предлагается создать такую службу, которая будет на системной основе решать эти проблемы, заниматься социальной адаптацией бывших осужденных, ресоциализацией и последующей реабилитацией. "Причем делать это необходимо на основании индивидуальной программы, которая будет действовать, как мы видим, около года. И это будет не обязанностью, а правом человека, то есть вся эта система заработает в отношении осужденного только в том случае, если он будет на это согласен", - рассказал Чуйченко.

Он признал, что для этого понадобится дополнительное финансирование. "Мы исходим из того, что такая служба должна примерно насчитывать около 50 тыс. человек, и эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии", - добавил министр.