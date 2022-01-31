В кабмине поддержали законопроект о использовании ГЧП при строительстве зооприютов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о возможности заключать соглашения с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП) на строительство приютов для бездомных животных, автором которого выступил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом в понедельник сообщается в официальном Telegram-канале партии "Единая Россия".

"Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Единой России" о строительстве приютов для животных с использованием ГЧП", - отмечается в сообщении. Новые нормы помогут привлечь частные инвестиции, ликвидировать потребность регионов в таких объектах, а также сохранить принцип гуманного обращения с животными. "Внедрение механизма государственно-частного партнерства при строительстве зооприютов закреплено в народной программе Единой России", - указывается в сообщении.

Речь идет о доработанном законопроекте, который Бурматов направил на отзыв правительства в июле. Ранее автор инициативы отмечал, что законопроект предлагает дополнить перечень объектов соглашений о ГЧП приютами для животных, которые определены федеральным законом об ответственном обращении с животными. Так, напоминал он, количество таких приютов во многих регионах сегодня недостаточно, чаще всего из-за нехватки финансирования, при этом ни органы государственной власти, ни муниципальные власти не могут сегодня заключать соглашения о ГЧП на строительство приютов для животных, так как такие объекты не включены в перечень объектов соглашений о ГЧП. В связи с этим депутат предлагает пересмотреть нормы закона и разрешить заключать соглашения о ГЧП на строительство приютов для бездомных животных, чтобы обеспечить развитие на территории РФ "принципов гуманного обращения с животными без дополнительной нагрузки на федеральный, субъектовый или муниципальный бюджеты".

Как уточнил Бурматов в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник, законопроект планируется внести в Госдуму "в ближайшее время".