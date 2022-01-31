На Ставрополье школьников с 1 по 8 классы переводят на дистанционное обучение с 3 февраля

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Ученики 1-8 классов на Ставрополье переходят на дистанционное обучение с 3 по 10 февраля. Такое решение власти региона приняли в связи с ухудшением эпидситуации, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

Ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщал, что суточная заражаемость коронавирусом на Ставрополье выросла в шесть раз с начала января 2022 года. Число заболевших детей за этот период увеличилось в 13 раз. По информации главы региона, за последние сутки выявлено 427 случаев заражения у детей, большая часть из них лечится амбулаторно. Число госпитализаций растет незначительно.

"Распространение "омикрона" на Ставрополье ощущается все сильнее. Заболеваемость растет в том числе и среди детей. В связи с этим приняли решение о переводе учеников 1-8 классов на дистанционный формат обучения с 3 по 10 февраля. Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме", - написал Владимиров в своем Instagram.

По его словам, каникулы в образовательных учреждениях продлятся с 10 по 17 февраля.

"В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса обучение после отдыха продолжится дистанционно. Также за время каникул запланировали провести в школах антиковидную обработку", - добавил губернатор.

Он отметил, что власти отдельно следят за ситуацией в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Пока необходимости перевода студентов на дистанционное обучение нет.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 143 737 случаев заражения (1 451 за сутки), вылечились 125 426 пациентов (907 за сутки), умерли 6 457 человек (12 за сутки).